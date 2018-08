Detenen el germà de l'home que ha aparegut mort a casa seva a Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut el germà de l'home que ha aparegut mort a casa seva a Palafrugell (Baix Empordà) aquest divendres al matí com a presumpte autor d'un homicidi dolós. Els agents l'han traslladat fa poca estona al domicili on s'hauria produït el crim per fer-ne la reconstrucció i on properament es farà l'aixecament del cadàver. Els Mossos han confirmat que la víctima presentava signes de violència i l'Àrea d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.

El detingut, de 51 anys i nacionalitat espanyola, veí de Palafrugell i que té antecedents, passarà a properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Els veïns han explicat que les discussions entre tots dos homes eren habituals i que la disputa mortal que ha acabat amb la mort del germà petit s'hauria iniciat de matinada.