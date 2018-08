Un detingut per abusar sexualment d'almenys quatre menors a Olot

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot han detingut un jove acusat d'abusos sexuals amb penetració a almenys quatre menors d'edat. El nombre de víctimes podria ser més elevat perquè podrien presentar-se més denúncies.

El detingut té 21 anys, és veí d'Olot, té nacionalitat espanyola i és d'origen equatorià. Va ser arrestat aquest dimecres al vespre a casa seva. La policia l'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes: abús sexual amb penetració a menors de menys de 16 anys, exhibicionisme i tràfic de drogues. Fins ara no comptava amb antecedents policials. Està previst que avui passi a disposició del jutge de guàrdia d'Olot.

El cas va saltar quan es va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Olot, en què la família d'una nena de 13 anys relatava els fets. A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos ha anat estirant els fils fins a connectar amb almenys tres famílies més després de parlar amb les víctimes i de l'anàlisi de converses que han tingut a les xarxes amb el presumpte delinqüent. Per ara, els Mossos d'Esquadra compten amb quatre denúncies contra el jove, però aquestes poden arribar incrementar-se en els propers dies.

La primera denúncia es va presentar el divendres de la setmana passada, el 17 d'agost. Les víctimes, que tenen entre 11 i 14 anys, haurien conegut el jove a través de les xarxes socials –Instagram, Facebook, Whatsapp- i el presumpte agressor les enganyava per aprofitar-se sexualment d'elles. Principalment, buscava nenes sense experiència sexual prèvia i els feia creure que seria el seu xicot, segons fonts coneixedores del cas. Fins i tot algunes de les víctimes es coneixen entre elles.

El modus operandi del detingut consistia a posar-se en contacte amb les menors a través d'internet, els deia que ell tenia un grup de rap, que era productor i que organitzava esdeveniments i concerts. Les menors s'ho creien i quedaven enlluernades per falses promeses com ara que formarien part d'un dels seus videoclips i es farien famoses. Es veien amb el noi per Olot o en un pis d'un familiar d'ell i aquest s'aprofitava sexualment de les menors d'edat. Els feia tocaments i hi mantenia relacions sexuals. Fins i tot oferia drogues a les menors.

Les víctimes confiaven en ell i, segons ha pogut comprovar la policia, les enganyava perquè n'estaven enamorades. El noi també els deia que no diguessin a ningú la relació que tenien, perquè les víctimes encara no tenien 16 anys, cosa que el feia coneixedor que, per tant, feia una activitat presumptament delictiva.

Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Olot van detenir dimecres al vespre el presumpte agressor i està previst que avui passi a disposició judicial.