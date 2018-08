ERC celebra que l'estat espanyol «encari el repte» d'anul·lació de les sentències franquistes

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, s'ha mostrat satisfet per l'aprovació aquest divendres del decret-llei que permetrà exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos a través d'una modificació de la Llei de memòria històrica que, alhora, obre la porta en la seva tramitació a l'anul·lació de les sentències franquistes.

Tardà celebra que "després de tants anys de picar pedra" l'estat espanyol accepti "encarar el repte" d'anul·lació de les sentències dels judicis franquistes. Tot i ERC dona l'acord per fet, Tardà insisteix al PSOE que "compleixi la paraula donada" i li recorda que malgrat les promeses de l'any 2004 per incloure l'anul·lació de les sentències, finalment la Llei de memòria històrica de 2007 no ho va contemplar. "Ara rectifiquen i estem d'acord amb el procediment", assegura.

A més de veure positivament que s'obri ara la porta a anul·lar les sentències dels judicis franquistes, Tardà veu amb bons ulls la manera de fer-ho per la que ha optat el govern espanyol, aprofitant el reial decret aprovat aquest divendres per després convalidar-lo al Congrés i convertint-lo en projecte de llei.

"El tràmit legislatiu permetrà obrir la Llei de la memòria de 2007 i que s'anul·lin les sentències. És el compromís que han adquirit", ha exclamat Tardà. El portaveu republicà, però, manté certes reserves: "Espero que no tornin a dir allò que després no fan", ha etzibat en al·lusió als compromisos adquirits pel PSOE el 2004 que després no es van materialitzar en la llei de 2007.

Segons Tardà aquesta llei, encara vigent, "no és homologable" amb la d'altres països europeus que també van viure règims totalitaris en el passat. En aquest sentit, el portaveu republicà a Madrid entén que entra dins la "lògica neofranquista" el fet que el PP no doni suport ara a la modificació d'aquesta Llei.