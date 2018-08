La Fiscalia avala que Bassa abandoni la presó per assistir la seva mare a la UVI

La Fiscalia del Tribunal Suprem és favorable a concedir un permís extraordinari a l'exconsellera de Treball de la Generalitat Dolors Bassa per sortir de la presó i poder assistir a l'operació de la seva mare. El ministeri públic demana, però, que la consellera cessada per l'aplicació de l'article 155 sigui conduïda per la policia en tot moment.

La defensa de Dolors Bassa, exercida per Mariano Bergés, va presentar dimecres una petició a la junta de tractament de la presó de Puig de les Basses i també davant el Tribunal Suprem en què sol·licitava un permís puntual i extraordinari per tal de poder assistir a una operació que imminentment li faran a la seva mare.

La junta de la presó es va reunir d'urgència i va donar el vistiplau a què Bassa pugui sortir de la presó per poder ser al costat de la seva mare, segons va confirmar el seu advocat.

El centre penitenciari ha donat trasllat a la Fiscalia, que també s'hi ha posicionat a favor. Ara, però, falta que el Tribunal Suprem tingui la darrera paraula i es podria pronunciar avui mateix.

A través de la xara social Twitter, l'advocat de Bassa demana en nom de la família que, si finalment es concedeix el permís, no hi hagi concentracions, per tal de respectar la intimitat i permetre que el permís penitenciari es desenvolupi de manera normal.