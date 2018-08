Frenar la «despoblació» dels municipis petits, el repte de la nova delegada del Govern a la Catalunya Central

La nova delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, assegura que "frenar la despoblació" als municipis petits i garantir la "igualtat d'oportunitats" al territori seran dues de les prioritats del seu mandat. En una entrevista a l'ACN i després d'haver visitat una trentena de localitats en el mes que porta al càrrec, la representant de l'executiu posa com a exemple el fet que els municipis berguedans de Vilada i Borredà s'hagin quedat sense caixer automàtic o els reiterats problemes telefònics. Explica que treballaran per poder "oferir alternatives" i "revertir la situació". La delegada, que lamenta que molts projectes que van quedar "encallats" amb el 155, explica que des del Govern s'està realitzant un inventari per quantificar els efectes que va tenir la intervenció de la Generalitat.

La fins ara regidora de Puig-reig (Berguedà) per ERC, Alba Camps, va assumir el càrrec de delegada del Govern a la Catalunya Central el passat 24 de juliol. Camps ha rellevat així a la també republicana Laura Vilagrà, destituïda deu mesos enrere amb el 155. L'endemà del traspàs ja va començar a visitar Ajuntaments. Tot i que reconeix que a hores d'ara "la mostra és poc representativa" –duu una trentena dels 144 municipis-, afirma que "garantir la igualtat d'oportunitats" és un dels objectius que tenen damunt de la taula.

"La despoblació és un dels temes comuns i cal que vetllem per evitar-la", diu, tot afegint que "els municipis més petits són els que tenen més problemes per comunicar-se amb la Generalitat i és on més hi hem de ser i on cal incidir més".

Del telèfon al caixer



Camps posa com a exemple el municipi berguedà de Borredà, que als problemes que fa anys que arrossega amb l´antena de telèfon s'hi ha sumat que aquest estiu han perdut l´únic caixer automàtic del municipi. Solucionar el problema del telèfon o oferir una alternativa per a la retirada de diners, diu, "és una prioritat" per garantir els serveis bàsics i evitar que la gent marxi. Segons la nova delegada, aquesta situació i d'altres problemes similars es repeteixen als petits municipis del Solsonès i l'Alta Anoia i, per això, creu que cal fer-hi incidència.

L'inventari del 155



La nova delegada denuncia els efectes de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya que ha deixat "encallats" tots aquells projectes "que no estaven en fase de seguiment". Així ho ha constatat en les primeres visites als Ajuntaments. "Poden semblar coses petites però per a un municipi de 600 habitants és important", ha destacat.

Camps explica que, des de l'executiu, cada conselleria impulsa un inventari per poder palpar els efectes que ha tingut la intervenció del govern espanyol a Catalunya. "La ciutadania també ha patit més del que som conscients", afegeix.

Territori cohesionat



De les visites que ja ha realitzat als municipis, la delegada també explica que malgrat la "diversitat" de la Catalunya Central, hi ha demandes similars entre els Ajuntaments. En aquest sentit, insisteix, "cal que ens unim amb determinats temes i treballem plegats", ja que hi ha "temes comuns que es produeixen a diferents comarques".

La delegada apel·la a un territori més cohesionat però des d'un punt de vista "estratègic" i sense perdre de vista la "riquesa de la diversitat". Per aquesta raó, explica, a banda de recollir les demandes locals, demana als responsables municipals que li traslladin objectius a mig termini que vagin més enllà de les seves fronteres.

La divisió de l´Anoia



La creació de la vegueria del Penedès, el febrer de 2017, ha suposat que només vuit municipis de l'Anoia formin part de la Catalunya Central. Camps assegura que la gestió d'aquestes localitats serà exactament la mateixa que fins ara "i no notaran canvis". Pel que fa als que passaran a formar part del Penedès, la delegada diu que ho notaran perquè per primera vegada "tindran un altre interlocutor".

Des de la Catalunya Central, Camps ha ofert al seu homòleg del Penedès, Pere Regull, el suport "en la transició". "No tenen els serveis desplegats i els ajudarem en tot el que calgui", afegeix.