El Govern britànic admet que les empreses tindran problemes si hi ha un Brexit «dur»

n Les empreses britàniques que comercien amb la Unió Europea (UE) s'enfrontaran a un embolic burocràtic, possibles retards en les fronteres i pertorbacions en els fluxos de caixa si el Govern de Theresa May és incapaç de negociar amb Brussel·les un acord per deixar el bloc abans de la seva sortida el març. Set mesos abans de la data límit del 29 de març, l'Executiu del Regne Unit va divulgar una sèrie de notes per aconsellar a persones i negocis formes per protegir-se de les possibles pertorbacions provocades per una sortida brusca de la Unió Europea i que plantegen des de l'adquisició en massa de medicaments fins a burocràcia comercial.

Les directrius del Govern deixen clar que les empreses que comercien amb Europa s'enfrontaran a una nova burocràcia a les duanes en cas que no hi hagi acord. Una sortida brusca implicaria el cessament de «la lliure circulació de béns entre el Regne Unit i la UE, de manera que les empreses que volguessin seguir comerciant amb el bloc podrien veure's abocades a una paperassa similar a la que han de realitzar per a països extracomunitaris o pagar l'IVA per avançat». El ministre britànic per al Brexit, Dominic Raab, segueix confiant que hi haurà «un bon acord».