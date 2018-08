El govern espanyol nomena els seus representants a les comissions bilaterals amb la Generalitat

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres designar els representats del govern espanyol a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i també a la Comissió Bilateral d'Infraestructures. D'una banda, la Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals estarà presidida per la secretària d'Estat d'Hisenda, Inés Maria Bardón, mentre que la Comissió d'Infraestructures estarà presidida pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge, Pedro Saura. Pel que fa a la Comissió Mixta de Transferència Estat-Generalitat, es constituirà de forma automàtica i estarà presidida per Meritxell Batet. El passat 1 d'agost es va reunir per primer cop en set anys la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que va estar presidida per la ministra Meritxell Batet, i es va acordar constituir la resta de comissions i subcomissions.

D'acord amb l'acord signat aquest divendres pel Consell de Ministres, la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, prevista a l'article 210 de l'Estat, estarà presidida per la secretària d'estat d'Hisenda, Inés Maria Bardón. Els altres membres que en formaran part seran els secretaris d'Estat de Pressupostos i Despeses, Maria José Gualda; Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; i d'Economia i Suport a les Empreses, Ana de la Cueva. La subsecretària d'Hisenda, María del Pilar Paneque, i el secretari de Finançament Autonòmic i Local, Diego Martínez López, completen la comissió.

D'altra banda, la Comissió Bilateral d'Infraestructures estarà presidida, per part del govern espanyol, pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge, Pedro Saura. Alhora estarà integrada pels secretaris generals d'Infraestructures, José Javier Izquierdo, i Coordinació Territorial, María Llanos Castellanos; la subsecretària del Ministeri per la Transició Ecològica, Juana Maria Lázaro; i els directors generals de Pressupostos, Jaime Iglesias, i Cooperació Autonòmica i Local, José María Pérez Medina.

La tercera comissió, la Mixta de Transferències Estat-Generalitat, es constituirà de manera automàtica. Segons informa l'executiu espanyol, hi formaran part la ministra Meritxell Batet; el secretari d'Estat de Política Territorial; la secretària general de Coordinació Territorial; i els directors generals de Cooperació Autonòmica i Local, de Règim Jurídic Autonòmic i Local, i de Funció Pública.

Segons informa el govern espanyol, a la reunió de l'1 d'agost també es va acordar iniciar les tasques de les subcomissions que depenen de la Bilateral Generalitat-Estat i que s'activaran el proper mes de setembre. Es tracta de les subcomissions de seguiment normatiu, prevenció i resolució de conflictes; col·laboració i cooperació; assumptes europeus i acció exterior; i infraestructures i equipaments.

A la primera de les subcomissions s'estudiaran els recursos platejats per l'Estat davant del Tribunal Constitucional "amb l'objectiu de reduir la litigiositat i garantir la constitucionalitat de les normes".