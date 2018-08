El Govern expulsa al Marroc els 117 migrants arribats a Ceuta dimecres

n El Govern espanyol ha expulsat al Marroc els 117 migrants subsaharians que dimecres van aconseguir saltar la tanca de Ceuta, i ho ha fet usant un acord signat entre els dos països l'any 1992 per a la readmissió d'estrangers que entren de manera irregular a territori espanyol a través de les seves fronteres. Així ho van confirmar fonts d'Interior, que van destacar que aquest acord «s'ha reactivat» ara, encara que no van concretar si se seguirà aplicant per a totes les persones que aconsegueixin saltar les tanques frontereres de Ceuta i Melilla amb el Marroc.

«Depèn de si el Marroc està disposat a readmetre'ls, perquè és un acord bilateral», van assenyalar aquestes fonts, que van afegir que l'actual «és un bon moment» en les relacions entre els dos països. Des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska van argumentar que, aquesta vegada, el Marroc ha accedit a la petició de readmissió dels 117 migrants realitzada per Espanya, alhora que van destacar que el pacte ja s'havia activat «amb anterioritat».

L'acord relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió d'estrangers entrats il·legalment es va signar en el marc de «la co-operació instaurada» entre els dos països.

En el seu article 1 estableix que les autoritats frontereres del Marroc readmetran al seu territori, «a petició formal de les autoritats frontereres» d'Espanya, els nacionals de països tercers que hagin entrat il·legalment al territori d'aquest últim des de territori marroquí.

Segons aquest acord, Espanya ha de presentar la sol·licitud de readmissió entre els deu dies posteriors a l'entrada il·legal al territori de l'estat requerit. Hi han de constar les dades sobre la identitat i de la documentació de què disposin, així com les condicions de la seva entrada il·legal al territori espanyol i qualsevol altra informació de què es disposi sobre el mateix. El Govern espanyol va presentar la petició completa per al retorn dels migrants tot just 24 hores després que es produís el salt a la tanca de Ceuta.