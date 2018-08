Un home mata la mare i la germana a punyalades als afores de París

n Un home descrit pel Govern francès com un «desequilibrat» amb «problemes psiquiàtrics importants» va matar la mare i la germana a la localitat de Trappes, a la regió metropolitana de París, aparentment per una disputa familiar, una acció que va voler atribuir-se com a pròpia el grup ter-rorista Estat Islàmic. Els fets van tenir lloc en una localitat situada prop de Versalles, on es van activar totes les alertes antiterroristes. Les forces de seguretat van aconseguir envoltar i abatre l'atacant, identificat com a Kamel Salhi, quan ja havia apunyalat tres dones. El ministre d'Interior, Gérard Collomb, va explicar que les dues dones mortes són la mare i la germana de l'agressor. La tercera víctima, que es troba en estat greu, seria una dona que passava pel lloc dels fets.

El grup terrorista Estat Islàmic es va atribuir l'autoria de l'atac amb una nota difosa per l'agència Amaq i va identificar el seu responsable com un dels «soldats» de l'organització, sense especificar la seva identitat ni donar més detalls. Dimecres, el grup va distribuir a Internet un suposat discurs del seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, en el qual celebrava els atacs terroristes a Europa i Canadà.