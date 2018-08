Interior proposa la reunió de la Junta de Seguretat d'aquí a dues setmanes

n El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va remetre ahir una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, en la qual proposa celebrar la Junta de Seguretat de Catalunya del 3 al 7 de setembre, on previsiblement es tractarà la retirada dels llaços grocs. A l'ordre del dia proposat s'hi inclou «una anàlisi general de la seguretat pública a Catalunya», en la qual Interior vol abordar la situació de la «convivència a l'espai públic» de la comunitat autònoma, segons va explicar el ministeri en un comunicat.

La número dos de Marlaska, Ana Botella, ja va avançar dimecres que el Govern i la Generalitat tractaran la qüestió de les identificacions i possibles multes que pretenen interposar els Mossos d'Esquadra a qui retiri llaços grocs de la via pública a la Junta de Seguretat Ciutadana.

L'endemà d'aquestes declaracions, Marlaska va transmetre a Torra la seva «voluntat i desig» que se celebri l'esmentada Junta i proposa la setmana del 3 al 7 de setembre perquè tingui lloc. L'objectiu, remarca Interior, és «millorar l'eficàcia policial i assegurar la seguretat ciutadana». Grande-Marlaska també ofereix a Torra incloure a la reunió tot el que està proposant a les cartes que ha remès al Ministeri i a la delegació del Govern, on demanava mesures per les denúncies d'independentistes contra policies per agressions i insults.

Precisament ahir, una marquesina del centre de Barcelona va aparèixer amb un cartell en el qual es veu un llaç groc invertit, a manera de soga, en el qual pot llegir-se: «Viure per trepitjar caps de reis». La publicitat, que fins ara no ha reivindicat cap entitat, és situada a la plaça d'Urquinaona.



Casado critica els llaços grocs

El president nacional del Partit Popular, Pablo Casado, va exigir ahir a Pedro Sánchez que actuï davant campanyes com la de la marquesina de Barcelona. D'aquesta manera, va remarcar que no es podria entendre a cap altre país democràtic del món que existís una tanca publicitària com aquesta. «Això no està passant a Veneçuela o Corea del Nord, està passant en una autonomia d'Espanya. Que el Govern hi faci alguna cosa, que defensi Espanya, i si no, nosaltres garantirem defensar-la pressionant, com crec que és la nostra responsabilitat, perquè es compleixi la Llei», va dir.

«Quan hi ha un llaç groc penjat en una institució pública, el que s'està dient és que aquesta institució insulta la democràcia espanyola», va afegir el dirigent popular, que va criticar que Pedro Sánchez deixés entrar Torra a la Moncloa lluint un llaç groc.