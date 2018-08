L'ARMHC celebra el primer pas però reclama fer el mateix amb les persones enterrades

L'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC) ha valorat positivament que el govern espanyol hagi fet el primer pas aquest divendres per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos aprovant en Consell de Ministres el decret que ha de servir per modificar la llei.

Això sí, el seu portaveu, Manel Perona, deixa clar que el veritable objectiu hauria de ser recuperar les restes dels milers de persones que van ser enterrades al mausoleu i que les seves famílies reclamen. "El d'avui és un dia més de treball en la lluita per recuperar la memòria històrica i la dels desapareguts", afegeix. Per Perona, fins que no s'abordi la qüestió dels desapareguts no es podrà donar per tancat un episodi que ja fa molts anys que hauria d'haver quedat relegat als llibres d'història.