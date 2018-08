El PP portarà al TC la reforma per eliminar la capacitat del Senat de vetar el sostre de despesa

n El Partit Popular va anunciar que portarà al Tribunal Constitucional la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que pretenen aprovar PSOE i Units Podem per treure al Senat la seva capacitat de vetar el límit de despesa no financer, conegut com a sostre de despesa. L'exigència per canviar les regles de joc era primordial per a Podem perquè el PP té majoria absoluta a la cambra alta i podia votar-hi en contra i bloquejar el camí de dèficit. L'anunci del recurs el va fer el portaveu del PP a la cambra alta, Ignacio Cosidó, després que el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, avancés que el seu partit ha acordat amb l'Executiu socialista la modificació d'aquesta llei per evitar que el Senat pugui vetar l'aprovació de la senda de consolidació fiscal. Cosidó va afegir que el PP utilitzarà «tota la capacitat jurídica davant el Tribunal Constitucional perquè el que està en joc és la qualitat de la democràcia».

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va acusar el Govern de «carregar-se el repartiment de poders» amb el seu acord amb Podem. «Què diria Sánchez si això ho proposa Trump als Estats Units o Viktor Orbán a Hongria?», es va preguntar el líder del PP durant una visita a afiliats a Menorca. Casado també va criticar Echenique per dir que la majoria del PP a la cambra alta és «espúria». «L'espuri és anar contra la separació de poders», va sentenciar, i va afegir que el diputat de Podem està acostumat a països com Veneçuela, on «si no els agrada la majoria, dissolen la Cambra» i en creen «una altra paral·lela».

«Volen carregar-se la separació de poders a Espanya. Volen vulnerar la base democràtica de contrapesos entre el poder executiu i el legislatiu», va insistir, tot matisant que no hi ha «cap veto», sinó un sistema de «garantia democràtica» perquè «una minoria de 84 diputats no pugui decidir el futur dels espanyols».

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que el pacte entre Podem i el ministeri d'Hisenda per eliminar la capacitat del Senat de vetar la sendera de dèficit és «una martingala legal per part d'un Govern que no té suports suficients». Villegas va assegurar que «no té lògica» que una llei com la del sostre de despesa que decideix el repartiment entre comunitats «no passi per la cambra territorial on estan representats aquests territoris».

El secretari general de Ciutadans va exigir al president del Govern que convoqui eleccions perquè considera que és «la forma idònia per intentar corregir els desequilibris que PSOE i Podem afirmen que existeixen». «Que parlin els ciutadans, perquè sinó és fer trampes. L'única manera, si hi ha un desequilibri com assenyala Echenique, és convocar eleccions, perquè sinó em sona a excusa per fer trampes», va destacar el dirigent de Ciutadans.



ERC hi està a favor

Esquerra Republicana veu «bé» que la senda de dèficit no pugui ser vetada a la cambra alta. En concret, fonts d'Esquerra van recordar que el seu portaveu al Congrés, Joan Tardà, ja va afirmar estar a favor d'aquesta iniciativa quan es va abstenir en la votació del sostre de despesa en el ple celebrat el 27 de juliol passat.

Així mateix, va destacar que la modificació de la Llei d'Estabilitat per evitar aquesta via de bloqueig al Senat també era un requeriment del seu partit. «Esperem un contacte directe entre el Govern d'Espanya i l'Executiu de Catalunya per concretar xifres», va apuntar.

En tot cas, el Govern ha renunciat aprovar en el Consell de Ministres d'avui la senda de dèficit i de deute per al període 2019-2021 i el límit de despesa no financer per als Pressupostos del 2019, com estava inicialment previst. A més, el PSOE i Podem van mostrar divergències sobre la posada en pràctica del seu polèmic acord.

Així, el PSOE va advertir que abans de tirar endavant la reforma de la Llei d'Estabilitat cal «pactar» el camí del dèficit. La vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, va confirmar la intenció dels socialistes de seure amb tots els partits per tal de reformar la Llei d'Estabilitat Pressupostària que el PP va canviar el 2012.

Mentrestant, Units Podem va assegurar que l'acord assolit amb el ministeri d'Hisenda passa per no sotmetre a votació al Congrés la senda de reducció de dèficit fins no acabar amb el veto del Senat. Així ho va manifestar la portaveu econòmica d'En Marea, Yolanda Díaz, qui va formar part de les negociacions amb el ministeri d'Hisenda.