Puigdemont participa en un fòrum internacional a Escòcia, el primer viatge des que va tornar a Bèlgica

Carles Puigdemont participa aquest cap de setmana en un fòrum internacional a Edimburg, a Escòcia, en el que suposa el primer viatge del president des que va tornar a Brussel·les procedent d'Alemanya, després que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena decidís retirar l'euroordre de trasllat pel qual se'l retenia al país germànic. Puigdemont prendrà part del col·loqui 'Where now for Catalonia and Europe', programat dins del fòrum internacional Beyond Borders que se celebra el 25 i 26 d'agost. La seva participació en aquest fòrum ha estat organitzada per la seva oficina, després de ser convidat pels organitzadors del fòrum.

Puigdemont ha aterrat aquest divendres a la tarda a Edimburg en un vol procedent de Brussel·les. El trajecte s'ha fet amb total normalitat, segons s'ha informat des del seu entorn.

El fòrum Beyond Borders és un esdeveniment cultural i polític centrat en l'intercanvi i el diàleg entre nacions, pobles i cultures. En l'edició d'aquest any hi participaran acadèmics i diplomàtics reconeguts, especialment europeus i nord-americans, en els àmbits de la negociació internacional, la mediació, els refugiats i l'autodeterminació.

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha fet ressò a través de Twitter de la participació de Puigdemont al fòrum escocès amb un missatge en què diu: "Endavant, President!".