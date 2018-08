Els sindicats policials exigeixen pistoles Taser i armilles a les comissaries

n L'atemptat a una comissaria de Cornellà ha posat sobre la taula les deficiències a les instal·lacions policials i en l'autoprotecció dels agents, que exigeixen tenir armilles antibales, pistoles de corrent elèctrica (Taser) i bar-reres i altres elements de seguretat a les comissaries i les casernes.

Es tracta d'una demanda gairebé unànime de sindicats de Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza i d'associacions de guàrdies civils després de l'atemptat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cornellà, on una agent va abatre un home que se li va abalançar a sobre armat amb un ganivet.

Després d'aquest atac, la Secretaria d'Estat de Seguretat va emetre una instrucció perquè tots els cossos policials extremessin les mesures d'autoprotecció. «No ha estat una prioritat de cap govern invertir en seguretat», lamenta el portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cosío. «Ni tan sols a les instal·lacions policials, que no tenen les mesures de seguretat mínimes per evitar atacs com el de Cornellà», afegeix.

I en mitjans per als agents, Cosío recorda que encara hi ha 30.000 policies nacionals que no tenen armilles i assegura que ja ha expirat la data de caducitat d'alguns. Una carència que s'agreuja en el cas d'unitats que, com la d'Intervenció Policial (UIP) o antiavalots, estan a la primera línia de la lluita antiterrorista. Els seus agents no tenen armilla individual i han de compartir-les quan surten al carrer a treballar.

A Catalunya, tots els sindicats dels Mossos d'Esquadra han demanat que s'incrementin els mitjans a les comissaries, amb arcs de seguretat en els accessos, mantenint les mampares de protecció, dotant els agents de pistoles elèctriques i d'armes llargues i reforçant la vigilància al perímetre. Paral·lelament, l'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya, que efectuen tasques de seguretat a municipis de menys de 10.000 habitants que no disposen de policia local, ha demanat que es reguli per llei que puguin portar armes de defensa i elements de protecció.