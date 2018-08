El Suprem autoritza Bassa a sortir de la presó per visitar durant dues hores la seva mare a l'hospital

La sala de vacances del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres concedir un permís extraordinari a l'exconsellera Dolors Bassa perquè pugui anar demà dissabte a l'hospital a visitar durant dues hores la seva mare, que s'ha sotmès a una operació. La sala detalla que s'hauran d'adoptar "les mesures de seguretat necessàries" durant el trasllat a l'hospital. La defensa de Dolors Bassa, exercida per Mariano Bergés, va presentar dimecres una petició a la junta de tractament de la presó de Puig de les Basses i també davant el Tribunal Suprem sol·licitant un permís puntual i extraordinari per poder assistir a una operació de la seva mare.

La junta de la presó es va reunir dijous d'urgència i també va donar el seu vistiplau perquè Bassa pogués sortir de la presó per poder ser al costat de la seva mare. També s'hi va mostrar favorable la Fiscalia del Tribunal Suprem, que només va sol·licitar que anés sota custòdia policial en tot moment. El seu lletrat ha demanat que no hi hagi cap manifestació ni mobilització per "respectar la intimitat de la família" i perquè el permís es desenvolupi "amb normalitat".

Aquest és el primer permís extraordinari que es concedeix a un pres preventiu del procés.