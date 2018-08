Els advocats dels immigrants de Ceuta recorreran la seva expulsió

n Els 12 advocats que van proporcionar assistència jurídica als 116 migrants que van aconseguir saltar la tanca de Ceuta van acordar recórrer les devolucions d'aquests al Marroc, segons van confirmar des del Col·legi d'Advocats de Ceuta. A més, els lletrats estan estudiant si poden iniciar algun altre tipus de procediment per impugnar-les.

El Govern va expulsar aquestes persones en aplicació d'un acord bilateral de readmissió d'estrangers signat l'any 1992 que permet la devolució de persones que entren de manera irregular a territori espanyol a través de les fronteres amb el Marroc. Espanya té 10 dies de termini per presentar la sol·licitud de readmissió al Marroc, segons es recull en el conveni, però va decidir fer-ho l'endemà del salt.

Els lletrats presentaran un recurs d'alçada davant el ministeri d'Interior perquè «tots els migrants van manifestar que no volien ser retornats». «Davant la negativa a ser retornats, cal recórrer en alçada», va manifestar la degana del Col·legi d'Advocats de Ceuta, Isabel Valriberas, que va confirmar que cap d'ells va demanar asil. Si l'administració denega aquest recurs, els lletrats recorreran al contenciós administratiu.

Per part seva, el ministre d'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, va utilitzar la devolució al Marroc per part d'Espanya de 116 migrants que van saltar dimecres la tanca fronterera amb Ceuta per denunciar un diferències interessades de criteri. «Si ho proposo jo, llavors soc racista, feixista i inhumà», va afirmar.

Salvini, que governa amb la premissa d'«els italians primer», es va referir a Twitter al que ha passat aquesta setmana a la frontera sud d'Espanya. «Després d'haver superat la frontera espanyola a Ceuta i agredir els agents, van ser enviats de tornada al Mar-roc gràcies a un acord de fa 20 anys», va escriure. El missatge de Salvini concloïa amb una crítica als que han denunciat el gir polític de l'actual Govern d'Itàlia.