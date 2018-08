Dolors Bassa visita la clínica Girona per veure la seva mare

L'exconsellera Dolors Bassa ha arribat a la clínica Girona per visitar la seva mare després de sortir del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres. Bassa ha accedit a l'hospital escortada per dos vehicles policials quan faltaven pocs minuts per les deu del matí per la rampa d'Urgències després que el Suprem li concedís aquest divendres un permís extraordinari de dues hores. La previsió és que pels volts de les dotze del migdia torni a ingressar a la presó. Tal i com havia demanat la família, a les portes de la clínica no s'han produït concentracions i només hi havia alguns mitjans de comunicació. Aquest és el primer permís extraordinari que l'alt tribunal atorga a un pres preventiu del procés.