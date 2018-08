La família es farà càrrec del cos de Francisco Franco

La família de Franco es farà càrrec del cos del dictador. El seu nét, Francis Franco, ha assegurat aquest dissabte en una entrevista a La Razón que "no deixaran" les restes del seu avi "en mans" del govern espanyol. Francis ha lamentat la "urgència" de l'executiu de Pedro Sánchez per exhumar el seu cos del Valle de los Caídos i ha assegurat que el govern espanyol "fa el ridícul". El familiar del dictador ha apuntat que si amb el trasllat del cadàver "se solucionessin els problemes d'Espanya", l'haurien autoritzat. Sobre la possibilitat d'impugnar el decret, el nét de Franco ha afirmat que "gastar diners en contra d'un Govern "és perdre el temps" i, per tant, ha descartat recórrer la decisió de l'executiu espanyol.

El govern espanyol ha mantingut contactes amb l'entorn familiar del dictador per tal de demanar que "l'exhumació es produís de manera discreta", ha explicat.

La ubicació final que es doni al dictador "serà una resposta col·legiada entre la família", ha afegit. De moment, la família no ha decidit on enterrarà el cadàver però ja ha avançat que no contempla que el dictador comparteixi tomba amb la seva vídua perquè "no hi ha seguretat" suficient.

Francis Franco ha descartat que el Vaticà intercedeixi a favor seu per tal d'impedir el desplaçament de les despulles, que, d'altra banda, ha donat per fet. "Sí que l'exhumaran i per les males, i ja veurem si incompliran la legalitat", ha lamentat.

A més, durant l'entrevista el nét de Francisco Franco acusa els partits d'esquerres espanyols de "ressuscitar" el seu avi perquè "no pot perdonar que guanyés la guerra i la pau". Segons ha opinat, "el 90% dels espanyols no veuen amb urgència" la necessitat d'exhumar el dictador.



El BOE publica aquest dissabte el decret llei que permet l'exhumació

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el Reial decret llei que modifica la Llei de Memòria Històrica de 2007, el marc legal que permet l'exhumació del cadàver de Franco. El canvi, aprovat en el Consell de Ministres d'aquest divendres, estipula que només podran estar enterrades al Valle de los Caídos les restes dels morts com a conseqüència de la Guerra Civil espanyola.