El Govern central no defensarà el jutge del Suprem Pablo Llarena en la causa oberta contra ell a Bèlgica

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va assenyalar ahir que al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, contra el qual l'expresident català Carles Puigdemont ha presentat una demanda civil a Bèlgica, l'ha d'emparar el poder judicial, i no l'Executiu.

No obstant això, ha assenyalat que, en aquest cas concret, el Govern central el que sí que farà arribat el cas, quan la demanda sigui admesa, serà «defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya».

És a dir, indicar a la justícia belga «que no es pot immiscir en procediments» de l'espai propi espanyol, «que ha de ser immune».

Així es va expressar la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ratificant l'anunci fet dijous pel ninisteri de Justícia, que estudia contractar un bufet privat a Bèlgica que defensi la «competència exclusiva i excloent de la jurisdicció espanyola» en la causa del procés independentista davant la demanda civil presentada contra Llarena per Puigdemont. Però «en cap cas» Justícia assumirà la defensa del magistrat del Tribunal Suprem «pels actes privats que se li atribueixen», van precisar fonts del departament.

Puigdemont i quatre dels seus exconsellers es refereixen en la seva demanda a les manifestacions que Llarena va fer després d'assistir a una conferència a Oviedo el mes de febrer passat.

Segons els exmembres del Govern català, Llarena hauria mostrat en els seus comentaris una falta d'imparcialitat que l'inhabilita per investigar-los, en rebutjar en unes declaracions que a Espanya hi hagués presos polítics.

Per això, sol·liciten ser indemnitzats pel magistrat amb una quantitat simbòlica d'un euro.

L'informe elaborat per l'Advocacia de l'Estat sobre aquest cas, en canvi, defensa que concorren els requisits perquè Espanya es personi en aquest procediment sense els inconvenients afegits pel ministeri de Justícia, que condiciona aquesta personació als termes en què resulti admesa la demanda.

L'Associació Professional de la Magistratura hi afegeix que fonts oficials del Govern belga van comunicar al Govern espanyol que la immunitat s'ha d'invocar davant el tribunal i li van recomanar «assegurar la defensa de la seva immunitat in limine litis davant del Tribunal de Primera Instàncies de Brussel·les». Si Espanya no es presentés davant el tribunal, aquest podrà considerar que renuncia a la seva immunitat jurisdiccional. Diuen que tampoc cal entendre improcedent la defensa per part de l'Estat espanyol de Llarena davant accions legals a l'estranger sota l'excusa que aquestes poden tenir causa en opinions privades, que ni tan sols se citen, segons l'associació de jutges.

L'APM considera que un mínim coneixement del conjunt d'iniciatives desenvolupades al llarg del sumari instruït davant del Tribunal Suprem contra els demandants evidencia, sense reserves o hipotètics matisos, que «s'intenta només desautoritzar per mitjans molt diversos l'actuació de l'instructor, i a través d'aquest camí no es persegueix altra cosa que desautoritzar el procés mateix en el seu conjunt».