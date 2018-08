Un asteroide el doble de gran que un avió fregarà la Terra la setmana que

Un asteroide, amb una grandària estimada el doble de gran que un avió Boeing 747 o superior a la Piràmide de Gizeh, està viatjant per l'espai a una velocitat de més de 32.000 quilòmetres per hora (20.000 milles per hora) i s'espera que s'acosti a la Terra la setmana que ve, segons informa el Daily Mail.

Així, segons especifica el mitjà britànic, l'asteroide 2016 NF23 passarà "molt a prop" de la Terra (a una mica menys de 5 milions de quilòmetres o l'equivalent a 13 vegades la distància entre la Terra i la Lluna) el proper 29 d'agost. Segons la NASA, la mida oscil·la entre els 70 i els 160 metres d'ample.

Aquesta roca espacial està considerada "potencialment perillosa" pel seu pas proper a la Terra. De tota manera, el Daily Mail recalca que l'asteroide ha de continuar la seva trajectòria sense fregar el planeta.

La NASA manté un registre d'aquest i altres objectes propers a la Terra (NEOs per les sigles en anglès) amb l'objectiu de detectar qualsevol potència amenaça. En concret, aquesta roca pertany al grup 'Atenes', denominat per l'asteroide 'Atens 1862'.

L'asteroide 2016 NF23 també se situa en la categoria etiquetada per la NASA com a "objectes potencialment perillosos", en la qual s'inclouen tots aquells que s'acosten a una distància de menys de 0.05 au de la Terra (149.597.870.700 metres) o tenen una magnitud absoluta (H) de 22.0 o major índex brillant. L'asteroide 2016 NF23 té una magnitud absoluta de 22.9.

En els últims anys, la NASA s'ha centrat en trobar objectes propers a la Terra de més de 140 metres, atès que el 90% dels d'un quilòmetre o més grans ja han estat localitzats. En comparació, només el 10% dels més petits, però potencialment catastròfics, han estat localitzats fins ara.