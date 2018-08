Carrizosa assegura que Cs tindrà «una veu decisiva» en el proper Govern central

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va assegurar ahir que el seu partit serà a la Moncloa en el proper Govern després de la «lluna de mel de Pedro Sánchez, que ha accedit a la presidència quan tota Espanya estava indignada per la corrupció del PP i sota el trauma de la sentència de la Gürtel».

«No hi haurà un proper Govern després de Pedro Sánchez en què Cs no hi tingui una veu decisiva», va dir en una entrevista a Europa Press, i va augurar que la intenció de vot que les enquestes concedeixen al PSOE baixarà en benefici del seu partit.

De la seva formació, va destacar que és capaç de «mirar cap a l'esquerra i mirar a la dreta», i va defensar les seves possibilitats per governar Espanya sempre que la irrupció de Cs en la política suposi reformes i canvis.

«Tots els ciutadans estan desitjant que hi hagi un partit que surti dels esquemes habituals en la política espanyola i que arribi veritablement amb ganes de canviar les coses. No tinc cap mena de dubte que serem decisius en les properes eleccions», i va afegir que aspiren a guanyar els propers comicis generals.