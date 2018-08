Detenen un lladre que robava en bugaderies d'autoservei

Els Mossos van detenir ahir un home de 27 anys especialitzat en robatoris en bugaderies d'autoservei. La policia ha resolt deu robatoris comesos per aquest home, nou a Barcelona i un a Santa Perpètua de Mogoda, que van passar entre el febrer i el juliol del 2018. El lladre actuava amb el cap cobert per evitar ser identificat per les càmeres de seguretat. Per accedir als diners, trencava les parets del voltant de les màquines rentadores o bé les desplaçava i agafava la recaptació pel forat que deixaven les màquines en moure-les. L'home es trobava en situació de llibertat provisional des del juliol del 2017. Segons els Mossos, ha assaltat unes 65 bugaderies en els dos últims anys. El 20 d'agost passat els Mossos van localitzar i detenir l'investigat a Horta, que es trobava fugit, ja que havia incomplert l'obligació de presentar-se en un jutjat com a conseqüència d'un procediment judicial.