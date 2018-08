La família de Franco esgotarà «tots els recursos» per impedir-ne l'exhumació

La família del dictador Francisco Franco va fer públic ahir al vespre un comunicat en què afirma que «en cap concepte» col·laborarà «activament o passivament» amb la decisió del Govern espa-nyol d'exhumar les restes mortals del dictador i adverteix que esgotarà «tots els recursos legals que tinguin al seu abast» per impedir-ho.

Amb aquesta missiva, firmada per la família Martínez-Bordiú Franco, els parents del generalíssim van voler contradir les declaracions de Francis Franco, net del dictador, publicades ahir en una entrevista al diari La Razón. Els parents del generalíssim hi asseguren que diversos mitjans de comunicació han «tergiversat» les seves paraules i expliquen que han emès aquest comunicat per «evitar qualsevol malentès».

A més, la família expressa la seva «confiança en els tribunals de justícia i en la legalitat vigent», des del seu punt de vista «greument vulnerada pel reial decret llei aprovat divendres», i «molt especialment en la comunitat benedictina, que té encomanada la custòdia de les restes» de Franco.



«Revengisme retrospectiu»

La família del dictador va recordar que la comunitat benedictina «no accedirà a cap exhumació en contra de la família del difunt». Per aquesta raó, els parents esperen que el Govern espanyol «no podrà culminar el seu propòsit de vexar» les restes de Franco en un acte que qualifiquen de «revengisme retrospectiu sense precedents en el món civilitzat». En cas que finalment es faci l'exhumació, la família de Franco va anunciar que exigirà que se li entreguin les restes del dictador per donar-los «sepultura cristiana».



Crítiques de Ciutadans

La portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid i secretària de Política Municipal del partit, Begoña Villacís, va afirmar ahir que la proposta del Govern d'Espanya d'utilitzar un reial decret llei per exhumar Franco del Valle de los Caídos és la manera «més barroera» de fer-ho.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va explicar divendres en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres els detalls del procediment iniciat per l'Executiu central amb l'aprovació pel Consell de Ministres d'un reial decret llei que dona empara legal a la sortida de les restes de Franco del Valle de los Caídos.

Aquest reial decret modifica la Llei de Memòria Històrica del 2007 per especificar, afegint un tercer apartat a l'article 16, que «al Valle de los Caídos només podran jeure les restes mortals de persones mortes a conseqüència de la guerra civil espanyola, com a lloc de commemoració, record i homenatge a les víctimes de la contesa».

En aquest sentit, en declaracions als mitjans de comunicació, Villacís va subratllar que això és «un abús més del cop de decret, com han fet altres governs». A més, la secretària de Política Municipal de Cs va assenyalar que «la Constitució diu que el reial decret està reservat a determinades situacions d'extrema i urgent necessitat». I segons Villacís, aquesta «no és la fórmula adequada» d'abordar l'exhumació de les restes del dictador. La formació taronja assegura que s'hauria d'aprovar una llei que passi pel congrés i que «pugui ser debatuda per tots els grups polítics».

El secretari de Coordinació Ter-ritorial del PSOE, Santos Cerdán, va demanar a Cs i el PP que expliquin per què s'oposen al reial decret llei pel qual s'exhumarà Francisco Franco si fa un any van donar suport a una proposició no de llei al Congrés en aquest mateix sentit, la qual va ser aprovada sense vots en contra. «L'exhumació i trasllat de les restes del dictador eren necessaris per cultura democràtica», va subratllar el secretari de Coordinació Territorial del PSOE.