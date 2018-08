L'OIM compara l'èxode de veneçolans amb els refugiats

L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va alertar ahir que, si continua la tendència actual, la crisi migratòria provocada per l'èxode de veneçolans podria arribar a nivells similars a la dels refugiats a la Mediterrània. Fonts de l'ONU calculen que més d'1,6 milions de veneçolans han sortit de la nació caribe-nya els últims tres anys per fugir de la crisi econòmica i política del país. El 90 % s'ha desplaçat als països de la regió, sobretot a Colòmbia.