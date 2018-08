Metges de zones costaneres lamenten una «sobrecàrrega» durant aquest estiu

Professionals de centres de salut de la costa catalana lamenten que sofreixen "sobrecàrrega" durant l'estiu perquè l'augment de pacients que provoca el turisme se sumeixi a problemes estructurals, com la falta de places sense cobrir d'algunes especialitats, i al fet que algunes vacances no es cobreixen, segons han informat fonts sindicals de centres de les províncies de Girona i Tarragona a Europa Press.

Delegats de Metges de Catalunya (MC) han atribuït a la "precarietat" i falta d'atractiu d'algunes places el fet que no es cobreixin, així com certa fugida de metges joves que troben en altres països per millors condicions, i han lamentat que aquesta situació augmenta la càrrega dels treballadors dels centres.

Fonts de la Conselleria de Salut han explicat a Europa Press que en el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Institut Català de la Salut (ICS) no consta malestar ni s'han detectat "excessives problemàtiques", i s'han realitzat totes les contractacions anunciades en el reforç d'estiu, amb 481 professionals equivalents, 180 més que l'any anterior, i gran part a Girona, on la Corporació de Salut del Maresme i la Selva garanteix que no ha quedat cap servei sense cobrir.

L'administració catalana ha admès que poden donar-se casos puntuals per problemàtiques atemporals, com la falta de professionals en algunes especialitats, que serà un dels punts "importantíssims" que abordarà la consellera, Alba Vergés, en una cimera que celebrarà amb el sector al setembre.

Sobre la contractació d'estiu, el president del Sector Primària ICS de MC, Javier O'Farril, ho ha considerat un "fals reforç" perquè assegura que a la pràctica serveix per cobrir algunes vacances no substituïdes, sense arribar a la totalitat --i no l'augment de pacients-- en centres en els quals a l'estiu s'arriben a 200 visites els dissabtes en els quals habitualment hi ha 150, la qual cosa provoca estrès en plantilles que considera minvades.

Ha vist falta de planificació en atenció primària, partint de les places que s'ofereixen en el MIR, que no cobreixen el personal que es jubila, i fins a un "pressupost molt baix" en comparació de l'hospitalari, la qual cosa afecta també a la tasca de prevenció.

Hospitals



Als hospitals de Girona s'han percebut menys tancaments de llits i quiròfans, però en el cas de l'Hospital Josep Trueta de Girona, delegats de MC han explicat que hi ha 11 llits tancats en plantes --una de la unitat d'ictus, i en algunes s'aprofita per fer manteniment--.

Han alertat que al setembre poden donar-se més afectacions en quiròfans perquè per falta d'anestesiòlegs només funcionaran quatre o cinc en les tres primeres setmanes i sis en la quarta, i les fonts consultades per Europa Press han lamentat que les places estan ofertes però no s'han cobert.

A l'Hospital de Palamós, fonts sindicals del centre han explicat que estan una mica millor en urgències que en altres anys, mantenint els mòduls de reforç a l'estiu que es van recuperar el 2017, encara que els han vist "insuficients" al calendari, sent només el juliol i agost, i veuen falta de professionals en atenció primària de la zona.

«Crònicament sota mínims»



A l'Hospital de Blanes, fonts de la secció sindical de MC han explicat que s'ha reduït molt l'activitat quirúrgica de traumatologia programada, i que en nombre de treballadors estan "crònicament sota mínims", amb condicions assistencialment dures --sobretot en Urgències-- que se sumen al fet que no es cobreixen algunes places.

A Tarragona, fonts sindicals han explicat que l'Hospital Joan XXIII tanca a l'estiu 50 llits i entre quatre i sis quiròfans, però des de la Conselleria s'ha assegurat que en realitat són "menys llits", i encara que no compten amb la xifra exacta, han observat que hi ha una disponibilitat mitjana del 81% entre juliol i setembre, que pot incrementar-se segons la necessitat.