El secretari general del PP assegura que Pedro Sánchez és «el millor advocat de Puigdemont»

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va qualificar ahir de «gravíssim» el que està passant a Catalunya, i va assenyalar que Pedro Sánchez «és el millor advocat de Puigdemont contra el jutge Pablo Llarena. Per això, el PP promourà accions a les Corts i al carrer per defensar els jutges».

El número dos del PP va fer aquestes declaracions en un acte del partit celebrat al Club Nàutic de Los Alcázares, un acte en què va participar el president del PP i de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i els alcaldes de San Javier, José Miguel Luengo, i Los Alcázares, Anastasio Bastida. García Egea també va criticar durament Pedro Sánchez per permetre que Quim Torra entrés al Palau de la Moncloa amb un llaç groc, «un llaç que és insult a la nostra Constitució i les nostres lleis». «Catalunya no és seva, si volen anar-se'n els independentistes que se'n vagin, però Catalunya es queda perquè també és la nostra pròpia terra». García Egea va afegir que si Casado hagués estat el president del Govern central, «Torra no hauria entrat a la Moncloa».

García Egea va criticar les «urgències» de l'Executiu de Sánchez en algunes decisions. Així, va assenyalar que «desenterrar algú que fa 40 anys que és mort és urgent, però abordar la reforma del finançament autonòmic, no».