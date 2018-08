Cs i el PP anuncien accions de rebuig a l'agressió de la Ciutadella, que no va tenir connotacions polítiques

L'agressió brutal que va sofrir dissabte al migdia una dona russa de 42 anys prop del parc de la Ciutadella de Barcelona no va tenir connotacions polítiques, segons va revelar ahir la periodista de La Vanguardia Mayka Navarro, que va poder parlar amb els tres Mossos d'Esquadra que van socórrer la dona.

Segons Navarro, la baralla va començar quan l'agressor va renyar els tres fills de la dona, als quals va acusar d'«embrutar la ciutat» per arrencar els llaços grocs i llançar-los al terra. Després de discutir amb la dona i dir-li que marxés «al seu país», l'home va clavar-li un cop de puny a la cara. L'agressor va confirmar ahir el relat dels fets a El País.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar dissabte que el Govern «condemna qualsevol agressió sense matisos, estigui tenyida de la ideologia que sigui». Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar ahir que «Barcelona rebutja qualsevol forma de violència, intolerància i xenofòbia», i va demanar «prudència» a Ciutadans «abans de fer interpretacions partidistes que només generen confusió i crispació».

Cs va assegurar ahir que portarà a la fiscalia l'agressió i va convocar una manifestació per a dimecres a la tarda al lloc dels fets. El PP va anunciar que obrirà una oficina d'assessorament per a «persones agredides per retirar llaços grocs».