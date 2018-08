Delgado: «La defensa dels interessos d'Espanya passa per defensar Llarena»

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha deixat avui clar que el Govern espanyol defensarà a Bèlgica fins a les últimes conseqüències la integritat jurisdiccional i els interessos d'Espanya, que passa també per "defensar l'actuació jurisdiccional" del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

En una entrevista a Ràdio Nacional, Delgado ha volgut posar de manifest la "transparència" que ha presidit tota l'actuació del Ministeri des que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l'informés de la demanda civil que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i quatre del seu exconsellers havien interposat a Bèlgica contra Llarena, que instrueix la causa del "procés".

Després d'enumerar tots els passos que s'han anat donant fins al moment, Delgado ha estat contundent: "Ara treballem en l'estratègia per defensar els interessos d'Espanya, que passa per defensar l'actuació jurisdiccional del jutge Llarena".

"Defensarem fins a les últimes conseqüències la jurisdicció espanyola i a qui la desenvolupa, en aquest cas Llarena", ha asseverat.

Tot esperant saber si el dia 4 de setembre haurà de comparèixer Llarena a Bèlgica i si finalment s'admet la demanda, Delgado ha sortit al pas de les crítiques que s'han abocat els últims dies al Govern central, la titular de Justícia ha defensat la "línia constant" que ha mantingut l'Executiu i la "gran responsabilitat" amb la qual ha actuat.

I ha reiterat que la posició d'Espanya ha estat sempre la de defensar la seva sobirania jurisdiccional, des que al voltant al passat 10 de juliol el CGPJ informés de la demanda civil contra Llarena.

Ella mateixa i el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, van prendre nota de la missiva de l'òrgan de govern dels jutges i es van posar en contacte amb els seus homòlegs belgues, ha explicat Delgado, qui ha relatat que Llarena va demanar empara al CGPJ i el dia 16 d'agost la Comissió Permanent del Consell va acordar comunicar la situació als dos ministeris.

A més, el CGPJ els va demanar que realitzessin tot allò que estigués en mans del Govern per mantenir la integritat i impunitat jurisdiccional d'Espanya. "Immediatament" es van posar a treballar sobre aquella demanda civil contra l'honor de Llarena, però "amb un rerefons que pot afectar a la nostra jurisdicció", ha afegit.

Delgado ha negat que existeixin diversos informes de Justícia sobre l'assumpte. El que hi ha, ha subratllat, són diversos estudis de treball interns, que han anat variant a mesura que s'ha anat analitzant l'estratègia a seguir.

I tot partint de la base que es tracta d'un tribunal estranger ordinari on l'Advocacia de l'Estat "no pot intervenir directament", com sí podria si la demanda s'instruís als tribunals internacionals de la Haia o Estrasburg.

Per això, Espanya només pot intervenir en aquest cas a través d'una representació lletrada de Bèlgica, ha precisat Delgado, qui ha al·ludit a un acord subscrit el 2010 entre el CGPJ i el Ministeri segons el qual els serveis de l'Estat donaran protecció jurídica als jutges si, per exemple, se'ls ataca per fets relatius a la seva funció.

De tota manera, en aquest cas el CGPJ sol va demanar a Justícia que adoptés mesures per "garantir la integritat i immunitat jurisdiccional" d'Espanya i en això va basar la seva feina, amb "transparència" i "al marge de qualsevol intoxicació interessada" .

Així, i davant les crítiques, Delgado ha posat èmfasi en què no hi ha hagut cap canvi en el Govern espanyol, sinó sol un estudi de cadascuna de les accions per realitzar-les "bé", tot i que la titular de Justícia entén que les associacions de jutges i fiscals i els ciutadans hagin plantejat els seus dubtes.

"Sí vull dir que cada pas que ha donat el Ministeri, l'Advocacia i tot l'equip ha estat comunicat", ha emfatitzat.

Delgado s'ha referit a la necessitat de contractar els serveis d'un bufet belga, que està en espera de l'aprovació per part de la Intervenció General de l'Estat, a la vegada que es treballa per definir la millor estratègia de defensa.

No es tracta d'una decisió política, sinó tècnica, amb respecte a la jurisdicció belga, ha ressaltat la ministra, qui ha precisat que Justícia treballa amb tots els escenaris possibles i amb una "mirada de futur".

Ha reconegut que en la demanda civil hi ha una part referida a les declaracions de Llarena, però la major part del procediment es refereix al "procés".

"No transigirem ni una mica", ha assegurat Delgado, qui ha negat que hi hagi algun tipus de "fissura" entre l'Advocacia de l'Estat i el Govern central o ella mateixa.