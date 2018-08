Diada 2018: tota la informació de la gran manifestació de Barcelona

La Diada 2018 es preveu que torni a ser una manifestació multitudinària a Barcelona. Enguany, la mobilització impulsada per l'ANC porta per lema «Fem la República Catalana» i consistirà en un onada sonora que recorrerà l'avinguda Diagonal entre la plaça de les Glòries i Palau Reial. En aquest article hem recollit la informació més destacada de l'acte.

La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va demanar en la presentació de mobilització que aquesta sigui «un punt d'inflexió» per implementar el mandat del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre i per «aconseguir la República Catalana». I va destacar: «fem una crida que tots els que van sortir a votar ens acompanyin. La societat organitzada ha empès per arribar fins aquí, ens hem de tornar a conjurar col·lectivament per acabar la feina, fer el cim d'una vegada per totes».

Horari de la Diada 2018



Com en els Onze de Setembre anteriors, la manifestació de la Diada 2018 arrencarà a les 17.14. L'organització, però, demana als participants que se situïn al seu tram a les 16 h (et pots inscriure en el següent enllaç).

La indicació per a tothom és fer silenci a les 17.14 en punt i esperar a que passi l'onada pel seu davant per abaixar les pancartes i començar a cridar. L'organització l'anomena «onada de so» i ha de servir, diu l'ANC, perquè «els assistents facin sentir la seva veu progressivament des de la zona de Castillejos fins a l'escenari en forma d'ona sonora».

La Diada 2018 farà una onada per l'avinguda Diagonal. Font: ANC

L'ANC recomana dinar prop de l'avinguda Diagonal, en un restaurant o bar proper o bé dur el propi menjar, i després dirigir-se amb calma i prou temps fins al lloc assignat.

El recorregut i els trams de la gran onada



En total, aquest 2018 s'ha repartit la manifestació en 37 trams, tots ells situats a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A més, hi ha un tram zero per a autoritats i convidats. S'ha fet així per garantir que els participants es reparteixin de forma homogènia per tot el recorregut.

Des del tram 37, a tocar de la plaça de les Glòries, a les 17..14 h es llançarà un petard i arrencarà la gran onada direcció Palau Reia. El ritme de l'onada el marcaran voluntaris de l'ANC amb unes banderoles.

L'inici de l'onada de la Diada serà les 17.14 h. Font: ANC

Com apuntar-se a la Diada



Les inscripcions a la Diada 2018 es fan a través del web de l'Assemblea, que envia un correu que cal confirmar abans de 24 hores perquè sigui efectiva. Es poden apuntar fins a cinc persones en un mateix correu. Els grups més nombrosos cal que s'apuntin utilitzant diferents correus o de forma individual.

Una altra opció per apunta-se és a través del telèfon 93 655 98 57, de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

Si es vol canviar d'ubicació, cal donar de baixa la inscripció feta i realitzar-ne una de nova. D'aquesta manera, no queden marcats com a plens trams que en realitat no ho estan.

La samarreta, de color corall



La samarreta d'aquest any serà de color corall fluorescent, com les brides de les urnes de l'1-O. Així, l'organització ha decidit deixar enrere el groc. A la roba també hi ha estampada una imatge del Pedraforca, una muntanya «simbòlica» que pretén reivindicar «l'esforç col·lectiu i la solidaritat que cal per superar els obstacles i arribar al cim», segons Elisenda Romeu, encarregada de coordinar la comissió de mobilització de l'ANC. El preu de cada samarreta de la Diada 2018 és de 15 euros.

Vídeo promocional de la Diada 2018 fet per l'ANC