Dos religiosos en el centre de la tensió

n Al centre de les creixents friccions entre Washington i Ankara es troben dos religiosos: el nord-americà Andrew Brunson, retingut a Turquia, i el turc Fethullah Gülen, exiliat als EUA. Washington exigeix a Turquia l'alliberament de Brunson, detingut des de fa dos anys sota acusacions de terrorisme, mentre que Ankara reclama l'extradició de Gülen, que resideix a Saylorsburg, un petit poble de les munta-nyes de Pennsilvània.

Brunson, de 50 anys, vivia des de feia més de dues dècades a la ciutat d'Esmirna, a la costa de l'Egeu, on el pastor evangèlic dirigia una petita congregació. La seva tasca no va generar gran interès fins que, dos anys enrere, va ser acusat d'estar relacionat amb el cop d'Estat frustrat contra el Govern de Recep Tayyip Erdogan. El cas de Brunson va guanyar rellevància després de la insistència de l'American Center for Law and Justice (ACLJ), un grup conservador cristià amb importants llaços amb la Casa Blanca i que té com a principal assessor legal Jack Sekulow, un dels advocats del president nord-americà, Donald Trump.

«El cristianisme està en judici. L'evangelització no és terrorisme. És una absoluta crueltat», destaca l'ACLJ en la seva petició d'alliberament per al pastor. L'ACLJ és una important representant de la base conservadora cristiana que va portar Trump a la Casa Blanca, encarnada entre els seus principals baluards en el vicepresident, Mike Pence, qui s'ha referit al pastor nord-americà en reiterades ocasions.

L'abril d'aquest any, Trump va publicar un missatge a Twitter per primera vegada sobre el religiós: «El pastor Andrew Brunson, un bon cavaller i líder cristià als EUA, està en judici i sent perseguit a Turquia sense motiu». Brunson, que recentment ha passat a arrest domiciliari, ha rebutjat les acusacions i ha defensat la seva innocència.

Frustrat davant els escassos progressos, Trump va anunciar que duplicaria els aranzels a les importacions d'acer i alumini turcs, alhora que destacava: «Les nostres relacions amb Turquia no són bones en aquest moment!». Aquestes sancions comercials, sumades a la fràgil situació econòmica de Turquia, han contribuït a la caiguda de la lira turca, enmig de la pèrdua de confiança dels inversors.

A l'altra banda del tauler de joc diplomàtic es troba el predicador Fethullah Gülen, exiliat a Pennsilvània. Al contrari que Brunson, però, la figura de Gülen era ben coneguda tant a Turquia com als EUA. El clergue és fundador d'una poderosa confraria amb àmplia presència en el món dels negocis com Hizmet. Gülen, de 77 anys, va ser un ferm aliat d'Erdogan, però tots dos es van distanciar a partir del 2013 i, després del fallit cop d'Estat del juliol del 2016 en el qual Gülen nega tota implicació, Ankara demana la seva extradició. Segons mitjans nord-americans, Erdogan hauria ofert un intercanvi de Brunson per Gülen, al qual el Govern de Trump s'hauria oposat.