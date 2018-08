Els Estats Units i Mèxic arriben a un acord per substituir el NAFTA

Els Estats Units i Mèxic han arribat aquest dilluns a un acord per reemplaçar el Tractat de Lliure Comerç de l'Amèrica del Nord (NAFTA, per les sigles en anglès), mentre que les negociacions amb el Canadà començaran de forma immediata, segons ha anunciat el president dels EUA, Donald Trump.

"Hem aconseguit un acord molt més simple i millor per a tots dos països", ha assenyalat Trump, al mateix temps que ha avançat que les negociacions amb el Canadà començaran de forma immediata.

"Ha estat una negociació de molts mesos, complexa, àrdua i no sense de moments difícils, però hem pogut arribar a fer públic aquest nou acord", ha destacat l'encara president de Mèxic, Enrique Peña Nieto.

El nou acord serà, a priori, bilateral entre els Estats Units i Mèxic: Washington ha decidit deixar enrere el nom NAFTA per anomenar aquest tractat Acord Comercial entre els Estats Units i Mèxic.

"El nom NAFTA tenia males connotacions perquè els Estats Units n'ha estat afectat de forma negativa durant molts anys", ha esgrimit Trump.

"És un acord increïble per a les dues parts, però sobretot per als treballadors i els ciutadans", ha afegit.

D'altra banda, Peña Nieto ha instat el seu homòleg a Washington a incloure el Canadà en l'acord durant una conferència a la Casa Blanca.

No obstant això, Trump ha subratllat que la decisió no està presa i que no sap si els Estats Units tancaran un altre acord bilateral amb el Canadà o inclouran el país al tractat tancat aquest dilluns.

En aquest sentit, Trump ha afirmat que trucarà "aviat" al primer ministre canadenc, Justin Trudeau.

A més, ha puntualitzat que només hi haurà dues opcions per al Canadà: negociar un nou acord comercial o bregar amb els aranzels als seus cotxes.

"El més fàcil per a nosaltres és gravar les seves exportacions de cotxes, però els donarem una oportunitat", ha afirmat Trump.

Washington també ha avançat que la Xina havia manifestat el seu interès a tancar algun tipus d'acord comercial encara que, en opinió de Trump, no és el "moment idoni".