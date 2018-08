El Govern espanyol contractarà un bufet per la demanda contra Llarena

El Govern espanyol va anunciar ahir a través d'un comunicat que ha posat en marxa «tots els mecanismes necessaris», incosa la contractació «d'aquí a poc» d'un bufet d'avocats a Bèlgica per defensar la sobirania jurisdiccional i «els interessos d'Espanya» en la demanda contra el jutge Pablo Llarena presentada pel president Carles Puigdemont.

En la nota, l'Executiu espanyol indica que «fins ara» ha seguit totes les indicacions del Consell General del Poder Judicial per defensar l'Estat basant-se en criteris jurídics de l'ordenament jurídic espanyol, així com del dret europeu, i que atendrà les peticions «de salvaguarda de la sobirania jurisdiccional espanyola» que en el futur pugui sol·licitar el Poder Judicial d'acord amb la legislació vigent.

El jutge Pablo Llarena va sol·licitar empara al Consell General del Poder Judicial que, per decisió de la Comissió Permanent, va resoldre traslladar al Govern espa-nyol el 21 d'agost passat la seva petició per adoptar «les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola» davant els tribunals belgues.

Per part de l'Executiu, la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, ja va anunciar divendres passat la voluntat de contractar un bufet d'advocats a Brussel·les per si en el moment d'admetre a tràmit la demanda civil contra Llarena es fa alguna referència al paper de la justícia espanyola en la instrucció del cas contra l'1-O. També va deixar clar, però, que el Govern espanyol no defensarà en cap cas «actes privats» del jutge, en referència a declaracions públiques que ha fet i que es recullen en la demanda.



Jutges per la Democràcia

Jutges i Jutgesses per la Democràcia va considerar ahir que l'actuació del ministeri de Justícia en el procediment obert a Bèlgica arran de la demanda civil de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra el magistrat Pablo Llarena és «correcta i ajustada a dret».

L'única associació judicial que fins ara no havia opinat sobre aquest assumpte va fer públic ahir un comunicat en què coincideix amb les altres associacions en «el seu compromís en defensa de la sobirania i integritat de la jurisdicció espanyola».

Jutges i Jutgesses per la Democràcia també expressa la seva «rotunda oposició a l'ús de les normes i mecanismes judicials» per aconseguir l'«enjudiciament davant tribunals estrangers d'un magistrat espanyol pels actes realitzats en exercici de les seves funcions».

«Per això, considerem correcta i ajustada a dret la personació d'Espanya en el procediment que se segueix davant els tribunals de Bèlgica, tal com ha anunciat el ministeri de Justícia», apunta el comunicat.

La resta d'associacions judicials espanyoles han exigit al Govern de Pedro Sánchez que assumeixi davant la justícia belga la defensa del magistrat del Tribunal Suprem.