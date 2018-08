L'ANC no es reunirà amb SCC fins que no demani la llibertat de Sànchez

L'Assemblea Nacional Catalana va respondre ahir per carta Societat Civil Catalana, on hi assegura que no es reuniran amb ells fins que no demanin «públicament» la llibertat immediata i la retirada de les acusacions que pesen contra Jordi Sànchez, expresident de l'associació i empresonat a Lledoners.

La missiva respon una petició que el president de SCC, José Rosiñol, va fer arribar a l'entitat independentista per escrit el 26 de juliol. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que firma la carta, retreu a Rosiñol que no esmentés Sànchez en el document enviat a l'ANC.

A més, afirma que la primera condició per establir un «clima de concòrdia i convivència» entre catalans, tal com demanava SCC, és la de «recuperar la plena normalitat democràtica i acabar amb la vulneració de drets fonamentals i la repressió política».