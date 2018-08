L'ANC es planteja convocar una «parada de país» el pròxim 1 d'octubre

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha explicat que l'entitat independentista es planteja convocar una "parada de país" el pròxim 1 d'octubre, una proposta que en tot cas ha deixat clar que és "molt embrionària" i que s'està treballant amb sindicats.

En declaracions a RAC1, Paluzie ha dit que la commemoració del primer aniversari de l'1-O "serà molt variada en tot el territori", perquè "va ser un referèndum general, un treball col·lectiu molt divers, la gent va acabar desbordant les urnes i defensant-les de la violència policial i, per tant, en cada col·legi serà la col·lectivitat que ho va defensar la que decideixi com es commemora".

Però, en qualsevol cas, des de l'ANC "s'està plantejant que hi hagi una parada de país, pot ser que d'algunes hores, però és molt embrionari, perquè s'ha de parlar amb els sindicats i acabar de veure-ho. Ho estudia l'ANC i altres entitats, perquè l'1-O no és cosa exclusiva de l'ANC, va ser de tothom", ha explicat Paluzie.

Respecte a la celebració de la Diada de l'11 de setembre, ha assegurat que les xifres d'inscripció "van bastant bé i el ritme augmenta quan la gent torna de vacances": "La gent entendrà que és més important que mai tornar a fer una demostració de força de l'independentisme".

Paluzie s'ha referit també a l'agressió a una dona a Barcelona que treia llaços grocs a Barcelona, cosa que ha qualificat de "polèmica molt lamentable i molt provocada i buscada per Ciutadans. No fa falta buscar polèmica on hi ha una lamentable baralla entre dues persones".

La dirigent ha dit que "és evident que fa mesos que tenim aquests grupuscles que van per Catalunya amb ganivets i cara tapada (traient llaços). Hi ha hagut casos en què amenacen i agredeixen. Estan buscant una reacció i poder vendre el relat d'una societat en què hi ha violència. I com no ho aconsegueixen, s'acaben inventant les agressions".

Finalment, ha avançat que es convocaran concentracions de protesta en països de l'estranger el dia en què comenci el judici del procés sobiranista, davant parlaments o ambaixades d'Espanya, per "internacionalitzar aquest judici de la vergonya", com també "és una possibilitat" dur a terme una manifestació a Madrid.