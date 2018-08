L'home de la dona agredida mentre treia llaços grocs: «No sé si és per qüestions polítiques»

L'home de la dona agredida aquest dissabte al parc de la Ciutadella de Barcelona mentre treia llaços grocs ha afirmat a Antena 3 que no pot certificar que el motiu de l'agressió fos polític. El marit de la ferida, militant de Ciutadans, ha explicat que al lloc on els dos van treure alguns llaços ja hi havia passat gent abans que també n'havia tret i els havia llençat a terra.

Segons ha explicat, l'agressor els va recriminar la brutícia, i tot i que li van advertir que ells no n'havien llençat, l'home se'ls va encarar i va acabar agredint la dona. Però sobre el motiu en concret, ha afirmat: "No sé si és per qüestions polítiques". I després de subratllar que l'individu els va recriminar les dues coses, tant que traguessin llaços com que els llencessin a terra, ha afegit: "Que sigui vinculació política o no, no ho sé, però és perquè estàvem traient els llaços grocs".

El marit de la víctima també ha aclarit que la dona no té el nas trencat, com s'havia dit en un primer moment. Ha explicat que la primera exploració que li van fer els serveis sanitaris de l'ambulància que els va atendre va determinar que hi havia fractura, però que un cop a l'Hospital del Mar, una exploració més a fons la va descartar.

En tot cas, l'home relata que la pallissa va ser de molta consideració, fins al punt que aquest dilluns la dona ha hagut de tornar a l'hospital pel dolor que sentia arreu del cos. Allà se li han receptat calmants de gran intensitat i la ferida ha pogut tornar a casa.

Aquest és el motiu, segons ha dit, pel qual encara no han denunciat els fets. El marit de la víctima ha explicat que el seu advocat els ha recomanat que fins que la dona estigui recuperada no ho facin, perquè, a causa d'aquests calmants tan forts, "no se'n recorda de res, en aquest moment".