La majoria d'assistències per ofegaments són a persones majors de 70 anys

Tot i que les dades d'assistències per risc d'ofegament a platges, piscines, rius o embassaments aquest 2018 segueixen la mateixa tendència que els darrers anys, el Servei d'Emergències Mèdiques detecta que cada vegada hi ha més requeriments per a persones d'edat avançada, majors de 70 anys.

En menors, les distraccions dels adults pel mòbil se situen en la primera causa d'incidència, però el sotscap territorial de l'àrea sanitària metropolitana sud, Xavier Rico, considera que hi ha més consciència sobre la necessitat de prendre mesures de seguretat a les piscines privades, per exemple. Per això, bona part dels ofegats són d'edat avançada i, sobretot, amb alguna patologia prèvia.

Rico creu que les persones grans encara no han pres consciència que cal seguir les recomanacions i no estar a la platja durant les hores de més calor i sol, evitar posar-se a l'aigua després de menjar o fer «grans maratons» al mar.