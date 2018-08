El PDeCAT admet que les primàries "perden sentit" sense ERC i CUP

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha admès que les primàries republicanes per a confeccionar llistes unitàries a les eleccions municipals del maig que ve "perden sentit" si no s'hi sumen tots els partits independentistes. Així ho ha afirmat aquest dilluns al migdia en una roda de premsa a la seu del partit, posterior a la reunió de l'executiva. El cens per a les primàries republicanes -que impulsen l'ANC i Jordi Graupera- s'ha activat avui mateix.

D'altra banda, Bonvehí ha afirmat que tothom s'ha de sentir identificat amb els actes de commemoració de l'1-O, després que la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, hagi obert la porta a promoure una aturada de país. En aquesta línia, el president del PDeCAT ha demanat a l'entitat sobiranista que faci propostes "integradores" si es vol organitzar "alguna cosa conjunta".

Bonvehí ha insistit que el PDeCAT aposta per llistes unitàries de cara a les municipals, així com també a les eleccions europees. Tot i això, el president de la formació nacionalista ha deixat entendre que té poc sentit celebrar aquestes anomenades primàries republicanes amb només una part de l'independentisme: "Si hi són els altres partits, al PDeCAT estem disposats a anar-hi fins als últims termes. Però si no hi són, és evident que això no viable és viable de la manera com està plantejat, i no seria el nostre model", ha manifestat Bonvehí.

Després de lamentar que ERC i la CUP mantinguin la seva negativa a sumar-se a aquestes llistes unitàries, el president del PDeCAT ha assegurat que el partit no es quedarà aturat i que tirarà endavant els processos interns arreu dels municipis per a bastir unes llistes transversals. Pel que fa a Barcelona, Bonvehí manté que la guanyadora de les primàries del PDeCAT, Neus Munté, és la millor cap de llista per encapçalar la candidatura de JxCat.

Tot i això, ha prioritzat la voluntat de tenir "obertura i transcendir" el partit. En aquest sentit, ha afirmat que si hi ha algun acord entre entitats i altres actors polítics per a sumar-se a les llistes, i si els candidats també s'hi avenen, es pot tornar a parlar de qui ha d'encapçalar les candidatures: "No ens hi oposarem, però ara la candidata de JxCat és Munté", ha reiterat.



Aturada de país

Pel que fa a la possibilitat que l'ANC proposi una aturada de país per commemorar l'1-O -tal com ha explicat avui Paluzie en una entrevista a Rac1-, Bonvehí ha assegurat que no se n'ha parlat en la reunió de l'executiva d'aquest matí. "Benvingudes siguin totes les propostes, tot i que aquesta encara és embrionària", ha opinat. Sí que ha instat l'ANC a coordinar-se amb la resta de forces sobiranistes -partits i entitats- per a preparar de manera conjunta els actes en el primer aniversari del referèndum d'autodeterminació: "Al PDeCAT tenim ganes de fer propostes integradores, amb l'esperit de l'1-O, on tothom s'hi senti identificat. I demanem a l'ANC que, si hem de fer alguna cosa conjunta, hi hagi propostes integradores", ha conclòs.



Llaços grocs

Pel que fa a la polèmica sobre una suposada agressió al parc de la Ciutadella a una dona que, segons afirmen Cs i PPC, estaria retirant llaços grocs, Bonvehí ha estat contundent i ha negat que hi hagi "clima de violència" a Catalunya. "S'equivoquen, intenten fracturar la societat i no ho aconseguiran, les mentides no tenen recorregut", ha subratllat.



Madrid i Llarena

Finalment, Bonvehí ha criticat que el govern espanyol del PSOE finalment defensi el jutge del Suprem Pablo Llarena per la demanda que hi ha interposada contra el magistrat en la justícia belga. "No diu gaire a favor quan un govern canvia de criteri tan ràpidament, no el deixa en bon lloc", ha opinat.