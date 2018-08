Torra retreu a la Fiscalia que investigui els Mossos i no la «violència» de l'1-O

El president del Govern, Quim Torra, ha retret a la Fiscalia que investigui l'actuació dels Mossos en la identificació de persones que retiraven llaços grocs. En un contacte amb la premsa des de Waterloo (Bèlgica), després de reunir-se amb Carles Puigdemont aquest dilluns a la tarda, Torra s'ha preguntat "com és possible" que la Fiscalia, en canvi, no investigui ni els fets de l'1-O ni tampoc les proclames "feixistes i franquistes" dels assistents al Valle de los Caídos. D'altra banda, el president de la Generalitat ha urgit el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, a explicar quin projecte té per a Catalunya. "No volem fotos ni retòriques, sinó fets, i no n'hem vist ni un. Davant d'aquest trimestre demanem a Sánchez la màxima intel·ligència política", ha afegit Torra.

Torra ha defensat que els agents dels Mossos estaven "senzillament fent la seva feina com a professionals que són", en identificar persones que retiraven llaços grocs. Així mateix, el president del Govern ha lamentat que se'ls involucri en un "conflicte polític". En aquesta línia, Torra ha subratllat que la policia de qualsevol país del món actuaria davant d'un grup d'encaputxats que actués a la nit i amb armes blanques. "Manifestem el nostre profund desacord pel fet que la Fiscalia estudiï aquest tema, quan n'ha deixat d'investigar tants", ha reiterat.

Torra s'ha reunit amb Puigdemont aquest dilluns a Waterloo, la ciutat on hi ha la seu de l'anomenat Consell de la República, per abordar una tardor que es preveu amb un fort voltatge polític a Catalunya. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha apuntat que, veient el calendari que s'apropa, des de la Diada de l'11-S fins al "moment fundacional i constituent" de l'1-O, aquesta no serà una "tardor qualsevol", sinó "molt important".

"No hem de veure ni viure-la de manera nostàlgica, sinó reivindicativament i mirant endavant, amb la intenció d'implementar-la i fer-la real", ha subratllat Torra. A més, Torra ha animat la ciutadania a participar a la Diada de l'11-S de forma "extraordinària i més que mai": "Que ens doni força per a la República", ha insistit.

Finalment, Torra ha reivindicat els "consells" que rep tant de Puigdemont com dels "consellers a l'exili i a la presó" perquè per a ell són "importantíssims". Torra ha afirmat que té "autonomia total" per a prendre decisions al Govern, alhora que ha remarcat la tasca que fa Puigdemont com a "líder del moviment independentista".