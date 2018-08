Una associació d'advocats es querellarà contra el jutjat belga si accepta a tràmit la demanda contra Llarena

L'associació d'advocats Movimiento24DOS, amb seu a Madrid, ha anunciat a través del seu compte de Twitter que presentarà una querella contra el titular del jutjat francòfon de Brussel·les si admet a tràmit la demanda civil presentada per Puigdemont i els quatre exconsellers contra Llarena.

En la vista fixada pel 4 de setembre, el titular de la primera sala del jutjat de primera instància francòfon de la capital belga haurà d'escoltar les al·legacions de les parts i decidir si tramita la demanda contra el magistrat del Tribunal Suprem per vulneració del dret a l'honor i per no respectar la presumpció d'innocència de tots cinc líders independentistes.

En aquesta vista, no és necessari que hi vagi Llarena en persona però sí un representant legal en el seu nom. Per al col·lectiu d'advocats, presidit pel catedràtic Nicolás González-Cuéllar, si el jutge belga dona tràmit a la demanda civil estaria prevaricant i cometent un delicte d'usurpació de funcions públiques. Els advocats avancen que, en cas de presentar-se, es tractaria d'una querella "com a acció popular davant el tribunal espanyol competent" ja que consideren que el jutge belga s'estaria atribuint una "jurisdicció que no és competència seva".

En l'àmbit polític, el president del PP, Pablo Casado, també ha demanat a la Fiscalia General de l'Estat que estudiï si es pot querellar contra el jutjat belga si tramita la demanda contra Llarena.