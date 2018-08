Carles Puigdemont i Quim Torra critiquen els partits que «flirtegen amb la violència»

n L'expresident català Carles Puigdemont i l'actual, Quim Torra, van enviar ahir un missatge «als partits polítics que estan flirtejant amb la violència» i els van advertir que «mai seran acceptats» a Catalunya, ja que les actituds violentes «no ens arrossegaran ni ens desviaran del nostre compromís amb el diàleg». A més a més, van deixar clar que la tardor serà «reivindicativa» amb la commemoració del referèndum de l'1 d'octubre i la celebració de la Diada.

Així ho van assegurar en declaracions davant de la premsa a la ciutat belga de Waterloo. Puigdemont va llançar un missatge molt clar «per a tots aquells que han creat l'enginyeria de la confrontació» i els va instar a abandonar «tota esperança d'arrossegar la societat catalana a una situació que no es produirà, encara que inverteixin molts recursos fins i tot mediàtics per crear aquesta bombolla d'intoxicació fent passar agressions que no han estat exactament com s'han explicat», va dir.

Per la seva banda, el president Torra, qui va mantenir una reunió amb Puigdemont en un hotel de Waterloo, va defensar la tasca dels Mossos d'Esquadra respecte a la polèmica que envolta la presència de llaços grocs en espais públics, i en concret va criticar la decisió de la Fiscalia de Catalunya d'investigar la policia autonòmica per la identificació de persones que han retirat aquests llaços durant el mes d'agost.

Per a Torra, aquesta ha estat «una decisió totalment errònia i equivocada», ja que «manifesta una vegada més» que hi ha un conflicte polític, alhora que es va mostrar sorprès perquè la Fiscalia «no investigui la violència de l'1 d'octubre» o les proclames «feixistes i franquistes al Valle de los Caídos», però no obstant això «s'atreveixi a investigar els Mossos d'Esquadra que estaven fent la seva feina».

L'objectiu de la reunió que des de primera hora del matí d'ahir tots dos polítics van fer a Waterloo, on resideix actualment Puigdemont, va ser analitzar el curs polític que comença el setembre i l'estratègia de l'independentisme en els propers mesos, amb dates assenyalades com la propera Diada de l'11 de setembre o la commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

Torra va resumir totes aquestes commemoracions com una tardor reivindicativa: «Ens adonem que no som davant d'una tardor qualsevol, sinó d'una de molt important, que a més no hem de veure-la ni viure-la d'una manera nostàlgica sinó viure-la molt reivindicativament, mirant endavant amb aquesta intenció que tenim d'implementar (la declaració d'independència) i fer-la real». Tant Torra com Puigdemont van demanar a l'Executiu espanyol un projecte polític per a Catalunya.

«Necessitem començar a veure ja no la fotografia i retòriques amables, necessitem veure fets. Demanem la màxima intel·ligència política i que Sánchez, amb fets i no com fins ara, ens expliqui quin és el seu projecte polític per a Catalunya», va dir Torra.

Sobre aquesta qüestió, Puigdemont va afirmar que «si el president espanyol llegeix bé la realitat és que hi ha molta gent a Catalunya que vol ser respectada com el que vol ser» pel que podríem estar davant «un trimestre de grans oportunitats» si les «institucions espanyoles» ho saben aprofitar.