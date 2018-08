Detenen un home per assassinar la seva parella escanyant-la a Oriola

n Una dona de 60 anys va morir assassinada per la seva parella sentimental, de 57, en una pedania d'Oriola. L'home, de nacionalitat búlgara, igual que la víctima, va trucar als serveis d'emergència per admetre que havia matat la seva parella escanyant-la, i quan van arribar els agents de la Policia Nacional van comprovar que la dona havia mort.

La parella vivia en un habitatge a la pedania oriolana de Desamparats. Quan van arribar els agents de la Policia Nacional, van comprovar que la dona estava sense signes de vida i els efectius sanitaris que van acudir poc després van confirmar la mort. La Policia va activar el protocol de morts violentes i va traslladar els fets al jutjat de guàrdia i a la brigada de la policia judicial i científica de la comissaria del Cos Nacional de Policia d'Oriola.

L'home va quedar immediatament detingut per un presumpte delicte d'homicidi. Segons fonts del consistori oriolà, no hi havia denúncies prèvies per maltractaments. Amb aquest crim, ja són 28 les dones assassinades aquest any i 952 des que hi ha dades oficials, el 2003.

Els veïns de la parella van afirmar que van quedar molt sorpresos pel crim, ja que abans mai no havien sentit baralles o discussions entre la víctima i el suposat homicida. Una veïna va explicar que tant la víctima com el detingut vivien des de feia uns cinc anys a l'habitatge on es van produir els fets, una casa unifamiliar de dos pisos, i que no havia sentit «res estrany».