El Govern exigeix a la Fiscalia que retiri l'investigació als Mossos pels llaços

El Govern ha reiterat la seva defensa dels Mossos d'Esquadra, després que la Fiscalia investigui el cos policial per identificar persones que treien llaços grocs. En la roda de premsa d'aquest dimarts al migdia, posterior a la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha demanat que no s'intenti treure "rèdit polític" de casos que considera "marginals". Així, la també consellera de Presidència ha rebutjat que hi hagi una situació de "violència" a Catalunya.

Artadi, doncs, ha assegurat que l'actuació dels Mossos per identificar persones "encaputxades" correspon al procediment habitual. D'altra banda, la portaveu de la Generalitat ha emmarcat la concentració que ha convocat Cs per a aquest dimecres davant el parc de la Ciutadella dins la "llibertat d'expressió en l'espai públic", en contra de la presumpta agressió a una dona, dissabte passat.

Artadi ha argumentat que l'actuació dels Mossos a l'hora d'identificar persones "encaputxades, de nit i amb una escala i un pal" és la que ha succeït "sempre", d'acord amb el procediment que s'aplica de costum. La consellera de Presidència ha justificat que així és com actua el cos policial quan un alcalde o veïns d'un municipi truquen per alertar de possibles situacions de violència, d'amenaça o de qualsevol activitat potencialment delictiva: "Els Mossos no identifiquen persones individuals que, a la llum del dia i sense agressivitat retiren un llaç groc", ha exposat Artadi, que ha afegit que, en tot cas, la policia actua quan consideren que hi pot haver una acció delictiva o violenta.

Sigui com sigui, la portaveu del Govern ha criticat que la Fiscalia "monitoritzi" l'activitat dels Mossos, i ha demanat que el ministeri públic "deixi treballar" i no posi el cos policial al punt de mira. La consellera també ha apel·lat a la "responsabilitat" de polítics i líders civils per reconèixer que la societat catalana és "pacífica". Alhora, ha parlat "d'accions puntuals" on s'ha exercit la violència, tot i reafirmar que es tracta, en tot cas, de casos aïllats.



Agressió a la Ciutadella

Pel que fa a l'agressió de dissabte passat a la Ciutadella, Artadi ha dit que al Govern no li consta cap denúncia. Així mateix, ha anunciat que l'executiu està fent un seguiment per esbrinar les circumstàncies de l'acció, perquè hi ha "versions contradictòries". També ha aprofitat per condemnar tot tipus de situació de violència entre ciutadans.

Artadi també ha emmarcat la concentració de Cs de demà davant la Ciutadella dins la llibertat d'expressió i s'ha mostrat a favor d'un espai públic "plural i lliure", però "no neutral".