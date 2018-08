Investiguen el suïcidi d'un nen de 9 anys que patia bullying després de declarar-se gai

Un nen de 9 anys de la ciutat de Denver (Colorado, EUA) s'ha suïcidat per l'assetjament escolar que patia després d'anunciar dies abans a l'escola que era gai. Així ho afirma en diversos mitjans nord-americans Leia Pierce, mare de Jamel Myles, el menor víctima d'assetjament escolar.



Myles havia parlat amb la seva família durant l'estiu sobre la seva orientació sexual, expressant que se sentia espantat al que la mare li va contestar: "Jo et continuo estimant". Més tard, es va sentir orgullós de si mateix i va voler explicar-ho als seus companys el primer dia de classe. Només quatre dies després decidia posar fi al seu patiment.



La mare del petit assegura que l'assetjament que el seu fill va patir des del primer dia va ser mortal. "Lamento que no vingués a mi", ha explicat Leia al canal Fox 31 de Denver, després de saber que Jamel sí que va parlar amb la seva germana sobre el mal que l'hi estaven fent passar alguns companys.



"La meva filla gran em va explicar que els nens li deien que se suïcidés", ha explicat la mare, segons recull un columnista del diari New York Times al seu compte de Twitter.





Meet 9 y.o. #JamelMyles. This summer he came out to his mom as gay. Then, he went back to school, 4th grd. The bullying came quickly. His mom said, "My son told my oldest daughter the kids at school told him to kill himself." On the 4th day he did just that. I´m so sick of this! pic.twitter.com/ivhYf9qK3j