Macron insta Europa a «no deixar la seva seguretat en mans dels Estats Units»

n El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar que presentarà «els propers mesos» un projecte per reforçar la seguretat europea, ja que considera que «Europa no pot deixar la seva seguretat en mans dels Estats Units». «És l'hora d'assumir les nostres responsabilitats i garantir la seguretat i, per extensió, la sobirania europea», va afirmar Macron, que va instar els seus socis europeus a deixar enrere «totes les conseqüències del final de la guerra freda» entre Rússia i els Estats Units.

El mandatari gal, que va pronunciar un discurs davant el cos diplomàtic, va proposar iniciar un procés de «reflexió exhaustiva» sobre aquest tema no només amb la resta de països de la UE, sinó també amb Rússia, segons el diari Le Monde.

En aquest sentit, Macron va instar a iniciar «un diàleg renovat sobre ciberseguretat, armes químiques, armes clàssiques, conflictes territorials, seguretat espacial i protecció de zones polars».

Paral·lelament, el president francès va reafirmar el seu compromís amb els acords subscrits a París pels principals actors polítics de Líbia, en el marc dels quals es fixava un «full de ruta» per estabilitzar un país sumit en el caos des de la caiguda del règim de Moammar al-Gaddafi, el 2011. «Crec molt profundament en la restauració de la sobirania líbia i en la unitat del país. És un component essencial de l'estabilització de la regió», va explicar Macron, que preveu que els propers mesos siguin «decisius».