PDeCAT no troba «viables» unes primàries conjuntes sense ERC i la CUP

n El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va dir ahir que està «disposat a treballar» perquè l'independentisme faci unes primàries conjuntes per a les municipals del 2019, com han proposat l'ANC i Jordi Graupera, tot i que va considerar que si ERC i la CUP no se sumen aquestes «no són viables».

ERC i la CUP ja han anunciat que ho rebutgen, però Bonvehí va insistir en roda de premsa que s'avinguin en aquestes primàries per presentar unes llistes conjuntes municipals, perquè no ho consideren «viable» si només ho fa el PDeCAT.

«Si no hi estan disposats tots els partits independentistes, perd sentit fer primàries. No té sentit fer primàries en un sol sector», va dir en referència al seu partit, que va recordar que ja està celebrant diversos processos de primàries internes a tots els municipis.

El PDeCAT ja va fer primàries a Barcelona en un procés intern que va convertir en candidata de Barcelona Neus Munté. Preguntat per si la seva candidatura estaria en risc en cas que el partit se sumés a la iniciativa de les primàries de l'independentisme, Bonvehí va recordar que les llistes municipals «tenen vocació d'obertura i de transcendir en el partit».

Per això, va dir que el PDeCAT no trobaria un impediment que el seu candidat final a l'alcaldia de Barcelona sigui un altre si «en les properes setmanes arriben a acords amb la resta de partits» –ERC i CUP– i els candidats del PDeCAT s'hi obren.