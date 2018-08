El PP retira Celia Villalobos de la Diputació Permanent del Congrés

n El PP ha rellevat de la Diputació Permanent del Congrés l'exministra Celia Villalobos, que feia gairebé 30 anys que eestava en aquest òrgan parlamentari que funciona en els períodes no ordinaris i en fases de Corts dissoltes. El seu lloc com a membre titular l'ocuparà ara la murciana Isabel Borrego, que n'era suplent i que acaba de ser promoguda a la direcció del grup popular. Després de l'elecció de Pablo Casado com a nou president del PP i la designació de l'exministra Dolors Montserrat com a portaveu parlamentària, Borrego ha estat nomenada concretament adjunta al secretari general del grup, José Antonio Bermúdez de Castro. El PP té 24 titulars i els mateixos suplents, a més de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que també ho és de la Diputació Permanent.

Villalobos es mantenia a la Diputació Permanent del Congrés, ja fos com a titular o com a suplent, des de fa 29 anys, gairebé tants com els que porta al Congrés, al qual va arribar el 1986. Formava part d'aquest òrgan fins i tot quan era alcaldessa de Màlaga. A més, el PP ha inclòs com a suplents a la Diputació Permanent tres altres diputats amb responsabilitats al partit: Jaime de Olano, Valentina Martínez Ferro i Belén Hoyo.