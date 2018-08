Agredeixen un càmera de Telemadrid en pensar-se que era de TV3 durant la concentració de Cs

Un grup d'unes tres persones han agredit aquest dimecres un càmera de Telemadrid just a l'inici de la concentració convocada per Cs al Parc de la Ciutadella. Just abans de l'agressió, uns quants concentrats l'han assenyalat com a càmera de TV3 i li han clavat un cop de puny i diverses puntades de peu.

El càmera de televisió ha replicat que no era de TV3 i ha afegit que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana. Els fets han passat pocs minuts abans de les 19h de la tarda a la porta principal del Parc de la Ciutadella que dona al Passeig Lluís Companys. Cs ha convocat aquesta tarda una concentració de rebuig a l'agressió que va rebre una dona mentre retirava llaços grocs en aquest punt de la ciutat.