Arrimadas: «Retirar llaços grocs no ho hauria de fer la gent, ho hauria de fer l'administració»

La líder de Ciutadans a Catalunya i portaveu nacional, Inés Arrimadas, ha criticat avui que el Govern no compleixi l'"obligació" de retirar llaços grocs per garantir la neutralitat de l'espai públic, i ha denunciat l'existència d'"actes de violència".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha afirmat que els ciutadans no haurien de retirar símbols independentistes de l'espai públic, sinó que haurien de fer-ho les administracions, ja que aquestes tenen l'"obligació de mantenir la neutralitat".

En aquest context, la cap de l'oposició al Parlament ha criticat que el Govern no compleixi aquesta "obligació de mantenir la neutralitat", mentre l'executiu "mira cap a altre costat".

Preguntada si creu que hi ha una "situació de violència" a Catalunya, ha contestat: "Jo no generalitzaria, però sí que hi ha actes de violència que cal condemnar. (...). Això no es pot negar".

Arrimadas ha considerat que aquests "actes puntuals de violència són molt preocupants" i, per això, ha reclamat "reconduir" la situació.

La dirigent de Ciutadans ha opinat que l'exhibició de llaços grocs en espais públics i institucions és un "atac a la llibertat dels quals no pensen igual", i creu que la simbologia independentista en general té una "intencionalitat d'exclusió" dels constitucionalistes.

"No es pot patrimonialitzar l'espai públic. No es pot convertir Catalunya en un espai sol per als independentistes", ha puntualitzat.

Arrimadas ha insistit que no mantindrà cap reunió "formal" amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ja que "exclou a més de la meitat dels catalans", però ha revelat que va mantenir una conversa telefònica amb el president en les últimes setmanes en la qual ella va parlar de convivència.