Denuncia l'agressió per «motius ideològics»

? La Lidia, la dona que suposadament va rebre un cop de puny a la cara i cops quan retirava llaços grocs en companyia dels seus fills a Barcelona, va presentar ahir una denúncia contra el seu agressor en una comissaria de la Policia Nacional a Barcelona. La dona ha denunciat el seu agressor per un delicte de lesions amb agreujant de motivació ideològica, segons van informar fonts d'aquest cos policial, que tramitaran la denúncia, la qual va acompanyada del corresponent informe mèdic, i l'enviaran al jutjat de guàrdia.

L'home que suposadament va agredir i insultar la dona va formalitzar dilluns la denúncia contra la Lidia, a qui acusa d'haver-lo agredit primer. A més, l'home nega que la trifulga tingués un motiu polític i sosté que el que va fer va ser retreure a la parella que tiressin llaços a terra, embrutant la via pública.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va presentar ahir una denúncia a la Fiscalia Superior de Catalunya per «delicte d'odi» contra l'«agressor de la Lidia».

Per altra banda, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, va «condemnar aquesta acció i qualsevol situació de violència contra un ciutadà o ciutadana del nostre país», encara que va negar que hi hagi un escenari de violència. «És veritat que hi ha accions puntuals, però els que vivim a Catalunya sabem que no hi ha situació de violència al carrer». Unes situacions «marginals» i «puntuals» que, va prosseguir, «no representen l'independentisme ni tampoc la gent que està en contra de l'independentisme».