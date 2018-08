Donald Trump amenaça Google, Twitter i Facebook: «Han de vigilar»

El president dels EUA, Donald Trump, va insistir en les seves crítiques contra Google, Twitter i Facebook per les seves suposades polítiques de control d'informació i va advertir que les tres companyies «estan entrant en un terreny molt problemàtic i han de vigilar». «No és just per a un gran nombre de ciutadans», va denunciar Trump, preguntat sobre les seves últimes crítiques a les grans firmes d'Internet en una reunió a la Casa Blanca amb el president de la FIFA, Gianni Infantino. Trump va denunciar que hi ha «milers de queixes» sobre això. Trump va responsabilitzar fa dies Facebook, Twitter i Google de «silenciar milions de persones» tancant els seus comptes, després que s'informés de l'eliminació de perfils suposadament vinculats a Rússia i l'Iran, mentre que ahir va acusar Google de «manipular» el seu motor de recerca a la xarxa per «suprimir veus conservadores» i oferir principalment notícies negatives sobre el Govern que presideix.